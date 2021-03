Quale futuro per Morata? Come scrive la Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno riflettendo sul da farsi: in prestito per un anno a 10 milioni di euro, con diritto fissato a 45, la società torinese può prolungare il prestito versando altri 10 milioni all'Atletico (con diritto che a quel punto si abbasserebbe a 35) o, terza via, da non escludere, rispedire a Madrid lo spagnolo.