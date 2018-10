Emre Can sarà molto probabilmente operato. Dopo il problema alla tiroide analizzato una settimana fa, a raccontarlo è stato lo stesso Allegri in conferenza: il tedesco sta svolgendo gli ultimi test in queste ore, quindi la possibile partenza per Francoforte dovre il calciatore ha già incontrato alcuni specialisti di fiducia. Può rientrare in due mesi, secondo Tuttosport.