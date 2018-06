Il Manchester United è tra le squadre interessate ad acquistare Alex Sandro. Il terzino brasiliano potrebbe essere in uscita per una cifra vicina ai 50 milioni di euro ma alla Continassa non sono ancora arrivate proposte ufficiali. Come riporta Tuttosport, però, presto José Mourinho potrebbe fare la prima proposta per acquistare il difensore brasiliano. I due club sono già in contatto per la trattativa Darmian e nei prossimi giorni lo United potrebbe mettere sul piatto la prima richiesta ufficiale per Alex Sandro.