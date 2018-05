Un giocatore che ha mercato, in Italia e all'estero. Mario Mandzukic è un profilo che piace a molti, se lascerà la Juventus sono molti i club pronti ad accoglierlo. Tra questi, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, oltre al Milan c'è il Manchester United, che quest'estate lascerà partire Martial e cerca un'alternativa a Lukaku. Dopo aver giocato in Spagna con l'Atletico Madrid e in Germania con Wolfsburg e Bayern Monaco, la punta classe 1986, che sarà al Mondiale per difendere i colori della Croazia, potrebbe finire in Inghilterra, in uno dei club più titolati. E' finito sulla lista dei desideri di Mourinho, il quale sta studiando l'offerta giusta da presentare ai bianconeri.



SI DECIDE A LUGLIO - In scadenza nel 2020, Mandzukic ha un ingaggio netto di 3,5 milioni di euro. Marotta ha escluso che il diretto interessato abbia manifestato la volontà di partire, ma il mercato è lungo e le proposte non mancano. Il croato nei giorni scorsi ha incontrato il suo entourage per fare il punto della situazione: ora il Mondiale ha la priorità, una volta terminata l'avventura in Russia prenderà una decisione definitiva.