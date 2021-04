. E’ un nemico infido, che può cambiare il ritmo delle nostre vite nel giro di pochi giorni: quando sembra sul punto di essere messo all’angolo, ritira fuori la testa., e lo abbiamo detto subito : chi poteva essere certo che ci sarebbero state le condizioni per giocare la partita in modo regolare, o anche solo per disputarla?, fregandosene delle avversarie nella lotta al vertice (su questo doveva vigilare Dal Pino, e non lo ha fatto) e anche del virus. Ritenevano, evidentemente, che la gara - in calendario addirittura alla terza giornata di campionato, non dimentichiamolo - potesse slittare di altri ventuno giorni senza che le condizioni cambiassero.Una follia che si è aggiunta alla mancanza di rispetto nei confronti di Inter, Milan, Atalanta, Lazio e Roma (la quale si è lamentata con una durissima lettera alla Lega, senza ottenere risultati).. La Juve ne ha tre (e adesso anche); il Napoli aveva tre giocatori in azzurro () all’interno di quello che si è rivelato un vero e proprio cluster considerato l’alto numero di contagiati, ai quali ogni giorno se ne aggiungono di nuovi. Il direttore della Asl di Torino dice che,. Appunto: per il momento.Che prezzo pagherebbe la regolarità del campionato all’atteggiamento spregiudicato di Agnelli, De Laurentiis e Dal Pino?@steagresti