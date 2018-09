Cambiano i protagonisti, ma l’amarcord si ripete. Ancelotti sta infatti a CR7 come Sarri era stato a Higuain, in un’atipica equazione che ha come denominatori comuni feeling e rispetto reciproco. Nemici mai, anche se l’antica rivalità tra Juve e Napoli si è inasprita nelle stagioni scorse, con le due squadre in lotta per lo scudetto. La sorte si sta tuttavia divertendo a stravolgere in parte il copione, aggiungendo un po’ di zucchero alle massicce dose di veleni del duello, che pure oggi s’annuncia giocoforza molto acceso. Con una piacevole eccezione, però: l’abbraccio al fischio di inizio tra l’allenatore degli azzurri e la star dei bianconeri, nel remake di un film che all’Allianz Stadium andrà in scena per la terza volta di fila.



Il rapporto che lega Carlo Ancelotti a Cristiano Ronaldo è ancora più solido di quello che si era creato tra Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, messo per un attimo in discussione da qualche crepa, quando l’attaccante argentino lasciò il Napoli per la Juve. Poi i due s’erano riconciliati, padre e figliol prodigo. CR7 ha conservato invece un ricordo super dell’attuale tecnico azzurro ("È il più bravo che abbia mai avuto"), con cui aveva regalato la Decima Champions al Real Madrid, nel 2014. Ma, sempre secondo La Repubblica, neppure Ancelotti ha dimenticato Ronaldo. "Nutro per lui infinita riconoscenza: per i traguardi raggiunti insieme e le qualità umane che mi ha dimostrato. Sono felice che sia in Italia, per il nostro calcio è un valore aggiunto". Carletto può permettersi di toccare con disinvoltura anche un nervo scoperto. "Il Pallone d’oro a Modric? È un altro big a cui sono affezionato, bene così". Si sa, parlare chiaro è da amici.