Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio l'arbitro che dirigerà l'attesissimo big match della seconda giornata di campionato tra Juventus e Napoli. La squadra sarà completata da Manganelli e Costanzo, mentre al Var ci saranno Irrati e Schenone. La sfida dello Stadium sarà disputata sabato sera alle 20.45



Per quanto riguarda il derby di Roma di domenica alle 18, toccherà invece a Guida di Torre Annunziata, con Mazzoleni al Var. Per Cagliari-Inter c'è Mariani di Aprilia, Abisso per Milan-Brescia. Confermato lo stop per Massa dopo la discussa direzione di Fiorentina-Napoli, mentre Doveri, che era il Var in quell'occasione, è stato designato per Atalanta-Torino.



Ecco tutte le direzioni del prossimo week-end di campionato:



ATALANTA – TORINO A Parma

DOVERI

GALETTO – FIORITO

IV: DIONISI

VAR: CALVARESE

AVAR: RANGHETTI



BOLOGNA – SPAL Venerdì 30\08 h.20.45

DI BELLO

DI IORIO – GORI

IV: RAPUANO

VAR: FABBRI

AVAR: GIALLATINI



CAGLIARI – INTER

MARIANI

DEL GIOVANE – LO CICERO

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: PRETI



GENOA – FIORENTINA

GIACOMELLI

TOLFO – MONDIN

IV: ABBATTISTA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI



JUVENTUS – NAPOLI Sabato 31\08 h.20.45

ORSATO

MANGANELLI – COSTANZO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE



LAZIO – ROMA h.18.00

GUIDA

CARBONE – BINDONI

IV: ROCCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI



LECCE – H. VERONA

SACCHI

DI VUOLO – COLAROSSI

IV: PRONTERA

VAR: GIUA

AVAR: DE MEO



MILAN – BRESCIA Sabato 31\08 h.18.00

ABISSO

BOTTEGONI – VILLA

IV: PEZZUTO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PERETTI



SASSUOLO – SAMPDORIA

PAIRETTO

CALIARI – MASTRODONATO

IV: MAGGIONI

VAR: CHIFFI

AVAR: CECCONI



UDINESE – PARMA

PICCININI

LONGO – VECCHI

IV: ROS

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI