In scadenza di contratto a giugno col Manchester United, il centrocampista spagnolo Ander Herrera (classe 1989 ex Athletic Bilbao) è in trattativa per trasferirsi a parametro zero nel Paris Saint-Germain. Che perderà con la stessa formula Adrien Rabiot e, sempre secondo L'Equipe, è sempre interessato ad altri due centrocampisti: il brasiliano Allan del Napoli e il francese Ndombelé del Lione, seguito pure dalla Juventus.