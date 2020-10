Juventus-Napoli è molto più di una (non) partita. La decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea costituirà, comunque vada, un precedente che farà giurisprudenza nella convivenza tra calcio e coronavirus in Serie A. Ma quando arriverà la sentenza tra rinvio e 3-0 a tavolino con eventuali penalizzazioni? Il giorno giusto, a scanso di ulteriori "congelamenti", sarà dopodomani. Come riporta il Corriere dello Sport, le due società hanno tempo entro oggi di recapitare al giudice le ultime documentazioni per difendere la propria posizione.

