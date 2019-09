Bonucci, De Ligt, Koulibaly, Manolas: quattro giocatori di livello assoluto, combinati in due coppie mal assortite. Questo è quanto è trasparito nella seconda giornata di Serie A durante il match clou tra Juventus e Napoli, osservando i due centrali bianconeri e i due azzurri, in quello che è stato un festival del gol inatteso. Ma quando una partita termina con tanti gol per parte, nonostante il divertimento degli spettatori, vuol dire che qualcosa non ha funzionato: in questo caso non si discute assolutamente il livello dei calciatori, ma è il loro assortimento che non convince.



BONUCCI-DE LIGT E KOULIBALY-MANOLAS: COPPIE MAL ASSORTITE - A prescindere dagli sfottò riservati a Kalidou Koulibaly dai tifosi della Juventus in seguito alla sfortunata autorete che ha deciso la partita nell'overtime, la provocazione che ci sentiamo di fare è che il senegalese giocherebbe meglio accanto ad uno tra Bonucci e De Ligt, così come Manolas, mentre l'italiano e l'olandese renderebbero meglio separati: infatti l'idea di Maurizio Sarri, prima dell'infortunio di Giorgio Chiellini, era quella di alternarli proprio a fianco del capitano.



LIBERO+MARCATORE, NESTA E CANNAVARO INSEGNANO - Il motivo? Una vecchia legge del calcio: la difesa ideale prevede un libero e uno stopper, un costruttore di gioco e un marcatore, come insegnavano Nesta e Cannavaro. I due difensori della Juve e i due del Napoli sembrano somigliarsi pericolosamente: due liberi per i bianconeri, due stopper per i partenopei. Chissà che a gennaio Paratici e Giuntoli non decidano di ascoltarci...



@AleDigio89