La Juventus sembra davvero fare sul serio con il Genoa per assicurarsi le prestazioni di Mattia Perin.



Tuttavia portare il portiere di Latina a Torino non sarà certo un'impresa agevole per Marotta e soci. Tanti infatti sono i club interessati al 25enne estremo difensore rossoblù, sia in Italia che all'estero. Da mesi Perin viene indicato come possibile erede di Pepe Reina a Napoli anche se ultimamente la pista partenopea sembra essersi un po' raffreddata. Stesso discorso a Roma dove il rinnovo di Allison sembra chiudere anche se non definitivamente la possibilità che Perin si avvicini a casa. Nel frattempo però fa capolino il Monaco, forte anche degli ottimi rapporti instaurati con il Grifone dopo l'affare Pellegri e del fatto di poter garantire al ragazzo oltre ad un ingaggio superiore a quello della Juve anche la certezza della maglia da titolare.



Una situazione ingarbugliata che il Genoa sembra voler alimentare il più possibile nella speranza di arrivare ad un'asta per il proprio gioiello. Come confermano le parole espresse dal direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti ai microfoni di Primocanale: "È giusto che le grandi società se lo contendano. L’offerta più importante è quella che determina l’acquisizione o meno del giocatore. Il prezzo? Lo fa il mercato, bisogna aspettare. Siamo alle fasi iniziali. Preziosi è un presidente navigato, sa benissimo cogliere le occasioni di mercato. Dobbiamo aspettare, siamo alle fasi iniziali delle trattative”.



A complicare un po' i piani del grifone potrebbe però mettercisi l'attuale situazione contrattuale del capitano. Perin è infatti in scadenza il prossimo 30 giugno 2019 e, almeno teoricamente, dal prossimo 1 febbraio sarebbe libero di accordarsi con qualsiasi altro club senza che al Genoa venga corrisposto alcun indennizzo. Una situazione che inevitabilmente fa precipitare la quotazione del ragazzo già oggi. A meno che nel frattempo il giocatore e la società non trovino una nuova intesa per prolungare il vincolo nelle prossime settimane, consentendo al Genoa di cedere Perin ad un prezzo molto più vicino a quello reale.