Domani mattina apre la vendita libera dei biglietti per Juventus-Napoli, anticipo della seconda giornata di campionato in Serie A prevista sabato 31 agosto con inizio alle ore 20.45. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club bianconero informa che la vendita è vietata ai residenti in Campania come da prassi, ma non solo: anche a chi è nato in Campania.



Si tratta di un provvedimento decisamente insolito, concordato con Questura e Osservatorio, per una partita da sempre considerata a rischio. In ogni caso il divieto sarebbe soltanto teorico, infatti è probabili che si registri già il tutto esaurito con la fase riservata a chi ha il diritto di prelazione: i prezzi vanno infatti dai 67 euro delle curve ai 225 per la tribuna est.