Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: "L'addio di Buffon? A me ha fatto un effetto molto strano, perché noi siamo arrivati insieme nel 2001 e lui ha smesso quest'anno. Ho fatto tutti questi anni insieme a lui prima in campo e poi fuori, è un effetto molto strano non vederlo con noi. Ovviamente lui ha parlato con tutti i suoi amici, con i suoi cari, con i suoi familiari e con noi e ognuno di noi gli ha dato non un consiglio ma gli ha dato la sua opinione, ma ora tocca solo a lui decidere".



Parigi sarebbe la scelta giusta per te?

"Non lo so io non voglio dire nulla per influenzare Gigi. Io penso che lui penserà a fare la cosa giusta per se stesso e alla fine è giusto così".