Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della Juventus è intervenuto anche il vice-presidente Pavel Nedved.



"Tutte le persone che sono qua hanno tanta esperienza e tutti sanno cosa serve per vincere. Disciplina, tanto lavoro, questo è il DNA della Juve e noi dobbiamo mantenerlo per poter tornare avanti a vincerlo. Dybala? È un giocatore che entra nell'ultimo anno di contratto, penso che Cherubini si sta occupando del caso ed è in contatto con il giocatore che si sta preparando a Miami, abbiamo costante contatto con lui con l'agente Antun e appena rientrerà se ne parlerà da dove abbiamo finito"