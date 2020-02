Così Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus ha parlato a Juventus Tv prima della gara di Champions League contro il Lione: "Mi aspetto una grande serata perché queste sono le serate che piacciono a tutti noi, giocatori e tifosi. È bello essere qua, speriamo di avere abbastanza forze per fare bene. Le valutazioni arriveranno alla fine perché saremo valutati nel finale. Diciamo che siamo in linea. Siamo in gioco in tutte le competizioni, qui si parte con la parte di stagione decisiva dove speriamo di essere pronti a fare risultato. Garcia è un ottimo allenatore che ha fatto molto bene anche in Italia e sicuramente ci metterà in difficoltà. Sarà una partita normale di Champions League. La Juve per fare risultato deve fare la Juve. I ragazzi li ho visti molto concentrati, sono consapevoli che le prestazioni in campo internazionale devono essere molto alte. Le aspettative ci sono, loro devono avere tantissima voglia di fare bene, questo chiediamo".