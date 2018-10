Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a Jtv prima della sfida di Champions League contro lo Young Boys e si è soffermato sulla situazione relativa all'addio di Beppe Marotta: "Mi associo ai ringraziamenti del presidente a Beppe Marotta e Aldo Mazzia, sono stati molto importanti per la Juve, hanno insegnato molto a noi dirigenti. Grandissima ammirazione e grandissimo rispetto per loro".



SULLO YOUNG BOYS - "Partita fondamentale? Assolutamente, so quante difficoltà ci sono in queste sfide dove sei strafavorito, ma devi dimostrarlo".



SU RONALDO - Nedved ha poi dichiarato a Sky Sport: "La prima senza Ronaldo? Lo dobbiamo accettare, è stato squalificato per un fatto strano. Diciamo che accettiamo questa squalifica e andiamo a giocarcela in casa con un avversario contro il quale ci danno tutti favoriti, ma io so quanto sia difficile affrontare queste partite".



ANCORA SU MAROTTA - "Immaginare la Juve senza Marotta? Difficile, Marotta è stato molto importante per la Juve, non solo per la società, ma anche per noi non ancora dirigenti. Siamo ancora giovani, abbiamo imparato molto da lui, lo vorrei pubblicamente ringraziare perché soprattutto con me è stato immenso, mi ha aiutato, mi ha spiegato e rispiegato le cose quando non capivo. È difficile, è difficile senza Marotta. Ma la Juventus va avanti e anche noi siamo di passaggio, verrà un giorno in cui anche noi non saremo qui, bisogna accettarlo e andare avanti, perchè la Juventus ci sarà sempre".