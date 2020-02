, vice-presidente della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del 3-0 contro la Fiorentina: "Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. E' stata vinta da noi meritatamente, abbiamo messo qualcosa in più. Stiamo entrando in forma, sono contento di come la squadra ha affrontato questa partita"."Rispondere? No, non devo rispondere al presidente. C'è rispetto, ma si sta usando qualcosa contro la Juve. Siamo stufi che si dica che non vinciamo con merito. Noi facciamo il possibile sul campo, si sta parlando troppo del fatto che la Juve non vince con merito, dobbiamo smettere di creare alibi"."E' molto bravo a mettere in campo i giocatori, le scelte tattiche le spiegherà meglio lui"."E' devastante, nei primi passi un difensore non riesce a trattenerlo. Siamo contenti, basta preservalo e lui".farà vedere i suoi miglioramenti".Ai microfoni di Sky, invece, Nedved ha dichiarato: "Siamo stufi di questo andamento, già da un po' si usa la Juve in modo sbagliato. Noi vinciamo sul campo. Tante volte abbiamo cose da dire, ma cerchiamo di restare calmi. Dopo le partite bisogna prendersi un po' di tempo e pensarci bene.