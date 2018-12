Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, è stato protagonista ieri di dichiarazioni al vetriolo nei confronti di Beppe Marotta, ex direttore generale bianconero oggi amministratore delegato dell'Inter. Nedved, prima della partita contro il Torino, è stato anche protagonista di un curioso accaduto: mentre era diretto verso il parcheggio dello stadio è stato fermato da un vigile, intento a creare un cordone di sicurezza nei pressi dell'impianto. Nonostante le spiegazioni dell'autista e la rivelazione su chi ci fosse all'interno, il vigile ha bloccato l'auto. Nedved, infuriato, ha percorso 300 metri a piedi per arrivare all'impianto, tutti o quasi in mezzo ai tantissimi tifosi granata presenti e increduli. Per fortuna, nessuno scontro si è scatenato.