Sono tanti i sassolini tattici che potrebbe togliersi dalle scarpe, se confrontiamo le prestazioni del suo secondo anno dicon quelle del secondo anno di… Volete sapere il paradosso?Incredibile l’ironia della sorte! Il dato parla chiaro: la media gara è di 27’40 per gli uomini di Allegri, 26’53 per la SS Lazio (da sciogliere così: sarristissima Lazio)., e ciò nonostante riesce a mantenersi fra i primi posti, anzi a dire il vero in vetta, nella classifica speciale dei gol subiti (solo 5, come la Dea). Che guaio per le vedove di Allegri (ma esistono ancora?) dover ammettere che Sarri fa il doppio dei gol e allo stesso tempo ne subisce pure meno. Forse perché alla Lazio gli hanno dato fiducia? Se non è da un rigore che si giudica un giocatore, come canta De Gregori, non si dovrebbe nemmeno giudicare un allenatore dal suo primo anno. Che poi, Sarri lo Scudetto alla Juve l’aveva pure vinto… Vediamo dunque alcuni dei fattori ‘allenabili’ che stanno facendo volare le aquile in campionato.- Sappiamo che il comportamento ‘di reparto’ della linea difensiva è il pallino del Comandante., e se sei abituato diversamente questo può essere un problema. All’inizio. Dopodiché persino un quinto dichiarato come Lazzari col tempo si può ambientare e trasformare in un terzino destro quasi impeccabile. Basta avere pazienza, lavorare e comprendere.Il risultato è una linea che si alza, fa il fuorigioco o scappa a cavallo di un righello.E poi c’è ildella Lazio, quell’andare in avanti che non entrava proprio in testa ai giocatori della Juventus. O meglio, lo facevano un po’ a singhiozzo, sembrava per gentile concessione, quasi dovessero far finta di assecondare una mania del loro nuovo allenatore ‘giochista’, che diceva tutto il contrario del predecessore. Senza parlare del pressing col buco causato dalla sola presenza di, il fenomeno che gioca per sé e che all’epoca non accettava di spostarsi dalla fascia sinistra, malgrado fosse già evidente che il suo calcio era cambiato… Alla Lazio invece sta l’umile, che, capite bene, oltre a provenire dalla scuola Juric, è di per sé molto più ‘allenabile’. Avere a disposizione un po’ meno per avere in cambio un po’ di più, così da restituire al pubblico il sarrismo.- Infine la vexata quaestio della. Personalmente credo che Sarri, di cui si incensa o deplora la prima costruzione a seconda dei gusti, sia rimasto un gradino sotto agli altri amanti del palleggio, tipo Spalletti ad esempio (non a caso la sola sconfitta della Lazio è arrivata proprio contro il Napoli che ha un gioco più evoluto e flessibile). Ma a Formello nessuno rompe le palle con la storia del DNA, con la solfa del non rischiare. Guardate la costruzione che porta al corner del vantaggio Lazio contro la Fiorentina. Sapete, no, quanto pressi forte la squadra di Italiano… Ebbene, ecco la giocatona taglia-linee di Provedel, il portiere acquistato anche per il suo gioco di piede.Che rischio far passare questa palla fra Amrabat e Kouame! Ma osservate la catena delle conseguenze: Milinkovic pressato da Igor serve con un tocchetto d’esterno Felipe Anderson.L’esterno brasiliano allora cerca l’uno-due con la punta Immobile, migliorato molto nel legare coi compagni.A questo punto si butta nello spazio. Fra parentesi, qui l’uruguagio ha ritrovato una dimensione più sua, dopo gli anni in catina all’Inter. In particolare sta consentendo a Sarri di effettuare la staffetta quantità-qualità, spesso decisiva, con Luis Alberto.. È una caratteristica tramandata dai tempi di Inzaghi che il nuovo tecnico biancoceleste sta cavalcando a modo suo (o di cui non riesce a liberarsi). Vi stupirà forse sapere che la Lazio, oltre ad essere soltanto undicesima nella classifica possesso palla, cosa di per sé significativa, ha un altro dato ancora più particolare e scioccante: dopo Lecce (8’46) ed Empoli (8’52)(solo 9’30 di media).È così che il sarrismo esce dal frullatore del calcio contemporaneo.