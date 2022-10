Conferenza stampa di Maurizioa Formello. Alla vigilia di, il tecnico dei biancocelesti ha presentato così la partita di"L'andata ci ha detto che affrontiamo una squadra fisicamente impressionate.Sono gli unici che hanno fatto meglio di noi nelle statistiche fische quest'anno. Stanno lottando per il titolo col Salisburgo. Inutile guardare il nome, la sostanza è che sono forti. A firenze abbiamo fatto una buona partita tecnicamente, ma non tatticamente, perché abbiamo concesso tanto. Di fare il pompiere o meno con gli entusiasmi non mi interessa. Dico le cose come stanno"."La parola turnover mi sta un po' sulle scatole. Gli inglesi giocano più di noi e giocano sempre con gli stessi. Qui la spesa nervosa prima ancora che fisica è maggiore, non c'è dubbio. E il recuper mentale qui è più lento. Inoltre venivamo dai tre impegni in 8 giorni. Ora siamo a 3 in 6 giorni. Preparare le partite così non mi piace, ma ci adattiamo, perché abbiamo deciso di giocare un mondiale in Qatar in inverno. difficile anche fare i calendari in questo amba aradam senza senso. Mi sarebbe paciuto giocare domenica sera, giusto per avere due-tre ore di riposo in più. Non ci sono grossi problemi di infortuni in questo momento, ma è il recupero fisico e mentale in tempi ristretti che è sempre più difficile".I tempi effettivi delle partite europee sono leggeremente superiori che in Italia. L'intensità si può allenare, ma i giocatori hanno sempre una cilindrata. Se fossero macchine le potremmo truccare un pochi, ma il motore è quello. Non è un caso che alcuni costano 100 milioni altri 5."Massimo Maestrelli mi pace come persone. Mi fapiacere sentirlo ogni tanto. Me lo tengo come amico, ma non so se e come potrebbe entrare in società""Cancellieri quest'anno ha già giocato più dell'anno scorso. Basic sarà presto importante. Se ha giocato un po' meno è colpa mia, ma non gli manca molto, al di là di un pizzico di personalità. Forse me lo sono dimenticato in panchina troppo spesso. Per contro penso che si parli troppo di milinkovic. Apro la prima pagina dopo la vittoria a Firenze e si parla di Milinkovic sul mercato. Filippo Ganna ha fatto un'impresa straordinaria di recente e mi è toccato andarlo a leggere su siti superspecializzati. Milinkovic ha tante doti, ma deve ancora migliorare, ad esempio sulle palle perse. Casale è guarito, ma è chiaro che stando fermo 10-12 giorni deve rientrare a livello di competitività. Penso sia vicino, quindi sarà preso in considerazione nelle prossime partite. Difensivamente i passi in avanti li ha fatti tutta la squadra non solo i singoli. Ma è ancora poco il tempo per poter dare una valutazione"