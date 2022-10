Niente trasferta di Champions League a Lisbona per Federico Chiesa e Paul Pogba, che vanno ad aggiungersi alle assenze già note di Bremer, Leandro Paredes, Mattia De Sciglio e Angel Di Maria. Soprattutto per i due lungodegenti, che hanno seguito programmi diversi nell'allenamento di rifinitura di questa mattina alla Continassa, il rientro in campo è dunque destinato a slittare ulteriormente. La formazione bianconera è pronta a partire alla volta del Portogallo, dove saranno Alex Sandro e Massimiliano Allegri a presiedere nella conferenza stampa della vigilia della sfida col Benfica.



Questo l'elenco completo dei convocati:



Portieri - Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori - Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti - Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli.

Attaccanti - Vlahovic, Milik, Kean, Suolé, Iling-Junior.