Francamente non siamo delusi più di tanto. Sarebbe stato meglio vincere la, d’accordo, ma la stagione non si sarebbe raddrizzata. E’ già molto il quarto posto. Inutile amplificare la portata di una rincorsa (iniziata troppo tardi e finita un po’ troppo presto) che ha permesso alla Juve di risalire la classifica. Inutile lamentarsi di arbitraggi discutibili (ricordiamo sempre, però, che in casi favorevoli ai bianconeri sarebbe venuto giù il mondo).Non lo cambiano certo (lo stile e il modo) giocatori, per lo più, di qualità non eccelsa come gli attuali.