Gonzalo Higuain è l'attaccante più prolifico della Serie A negli ultimi 5 anni. Centoundici gol per l'argentino, che è seguito da Mauro Icardi (a quota 100), a sua volta nel mirino di Ciro Immobile fermo a 79 reti. Nella top 5 c'è anche un altro bianconero, è Dybala, fermo a 65 gol. Tre in più per Dries Mertens, bomber del Napoli rigenerato nel ruolo di centravanti (o falso nueve da Maurizio Sarri).