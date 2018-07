Alex Sandro-Juventus, tutto fermo. Secondo quanto riporta ilBiancoNero.com, il terzino brasiliano non è ancora stato avvicinato da nessun club straniero. Né PSG né tantomeno Manchester United si sono ancora fatti vivi, nonostante le voci provenienti dall'Inghilterra su un presunto accordo già raggiunto con i Red Devils. In questo scenario, la Juve non ha ancora contattato Alex Sandro e il suo entourage per parlare di rinnovo.