Niente Milan per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus non ha recuperato dal sovraccarico muscolare alla coscia, come aveva preannunciato il tecnico Massimiliano Allegri, mentre è regolarmente presente invece Alex Sandro e torna anche Leonardo Bonucci.



LA LISTA - Ecco l’elenco completo dei convocati: Szczesny, Pinsoglio, Perin, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri, Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Sersanti, Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Iling-Junior.