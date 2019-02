Il peggio, forse è passato. E in ogni caso la data cerchiata in rosso sul calendario della Juve è sempre la stessa: mercoledì 20 febbraio. Quando l'appuntamento di Madrid contro l'Atletico sarà quello da non fallire assolutamente. Fino a quel momento, la Juve potrà arrangiarsi. In campionato restano da affrontare Sassuolo e Frosinone. In condizione d'emergenza totale, forse solo la prossima. Infatti già contro il Frosinone potrebbe rivedersi in campo Giorgio Chiellini, per fare le prove di Atletico e togliere un po' di ruggine dopo l'infortunio subito sul campo dell'Atalanta in Coppa Italia. È il capitano, infatti, ad essere il difensore più vicino al recupero all'interno della BBC: salvo imprevisti, pochi dubbi ci sono riguardo un suo impiego dal primo minuto al Wanda Metropolitano, sempre più probabile sembra la possibilità di una prova generale allo Stadium in campionato.



FIDUCIA BONUCCI – Cresce la fiducia anche attorno alla figura di Leonardo Bonucci. Anche lui sta meglio, così come Chiellini e lo stesso Andrea Barzagli (ultimo in ordine cronologico a rientrare, primo a fermarsi) ha già iniziato un lavoro personalizzato negli scorsi giorni. I tempi non verranno forzati, ma contro l'Atletico Madrid potrebbe essere già pronto. Nel caso non ce la facesse, al fianco di Chiellini ci sarà Daniele Rugani. La sola presenza del capitano lascia molto più tranquilli tutti in casa Juve, se poi ci fosse anche Bonucci allora contro l'Atletico ci sarà una versione del tutto simile a quella ideale nei pensieri di Allegri.