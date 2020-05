70 milioni di euro: è questa la cifra richiesta del Lione per Houssem Aouar, centrocampista francese classe '98 che la Juventus sta seguendo come alternativa a Paul Pogba. Il giocatore del Manchester United è uno dei grandi pallini di Fabio Paratici che sta lavorando da tempo per riportarlo a Torino, ma il grande ostacolo - specialmente in questo periodo delicato per tutto il Paese - è legato all'ingaggio del giocatore. Per questo, i bianconeri stanno valutando l'ipotesi Aouar, ma il presidente del Lione Aulas non è disposto a fare sconti.