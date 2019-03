Non in assoluto, si intende.il talento serbo che tra Mauroe Cristianoha catalizzato le strategie bianconere la scorsa estate, ora dove si pone?. Anzi, il fatto che non se ne parli praticamente più può trasformarsi strada facendo in un asso nella manica mica da ridere per Fabio. Sono altre le squadre che in questo momento si trovano in una posizione più in vista nella corsa a Milinkovic Savic, dal Milan al Real passando per United, Barcellona o Psg. Ma la Juve non si è affatto ritirata.