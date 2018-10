La Juventus pensa con grande interesse al colpo Krzysztof Piatek, che si presenta sabato alle 18 con il suo Genoa all'Allianz Stadium, reduce da un inizio di campionato da sogno con la squadra rossoblù. Secondo quanto riportato da Goal.com, però, la priorità dei bianconeri sul mercato è un'altra, ovvero quella di un grande colpo estivo per rinforzare ulteriormente il centrocampo. Da Adrien Rabiot ad Aaron Ramsey, sono tantissimi i nomi anche a parametro zero per la Juventus, che studia con attenzione le prossime mosse.