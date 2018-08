Marcelo sempre nei piani della Juventus. Come scrive Tuttosport, tra 12 mesi il club bianconero farà un tentativo per portare a Torino, dopo Cristiano Ronaldo, anche il laterale mancino del Real Madrid. Sotto contratto sino al 2022, la Juve conta di convincere Florentino Perez con 50 milioni di euro, puntando sulla volontà del brasiliano di cambiare aria. Prima, però, dovrà partire Alex Sandro.



INGAGGIO - 11 sono i milioni di euro percepiti a stagione da Marcelo. Tanti, ma non troppi per la nuova politica del club bianconero, che sta alzando il tetto degli ingaggi ai livelli dei top club europei.