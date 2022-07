Personalmente crediamo che il brasiliano non farà rimpiangere De Ligt, mai veramente realizzato secondo le altissime aspettative che generò il suo arrivo a Torino, garantendo inoltre una bella sforbiciata al monte-ingaggi bianconero. Per quanto strapagato, 6 milioni netti, costerà la metà esatta di quanto avrebbe guadagnato l’olandese.Prendere Bremer, è valso molti applausi alla Juventus. Ma vogliamo forse pensare che questi non nascano soprattutto per la beffa rifilata all’Inter?Arrivabene e Cherubini stanno ricostruendo la Juve, per togliere ogni possibile alibi ad Allegri, ma lo stanno facendo tenendo il bilancio sotto stretto controllo. Guai dover ricorrere fra un anno a un altro aumento di capitale per ripianare i debiti.Alla Juve mancano un regista (che sennò tocca a Locatelli), un’alternativa a Vlahovic (oggi non c’è manco a essere generosi), un esterno d’attacco (aspettando Chiesa potrebbe adattarsi Morata, se arriverà), almeno un esterno di difesa (Alex Sandro non è più presentabile), per non parlare di un altro centrale: usciti Chiellini e De Ligt, sono entrati appunto Bremer e Gatti, cui al momento si sommano Rugani e l’acciaccato Bonucci.Comprare non è semplice, ma vendere è più difficile. Ed è qui che andrà misurato il lavoro del management juventino, finora accompagnato solo da applausi, meritati ma relativamente facili.che occupano posizioni e ostacolano nuovi inserimenti. Vogliamo parlare di Ramsey e Rabiot, di Arthur e Alex Sandro e Kean? O del giovane Rovella, pagato 20 milioni in un’operazione entrata (e poi uscita) nel mirino della giustizia? Zavorre che arrivano dal passato e rischiano di appesantire il futuro.@GianniVisnadi