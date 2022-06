Riscattato Nicolò Rovella, fatta o quasi per Andrea Cambiaso, il cui passaggio in bianconero dovrebbe essere definitivo ufficialmente nei prossimi giorni, la Juventus ha avvistato sempre in casa Genoa un altro giovane molto interessante.



Il nuovo obiettivo ligure della dirigenza della Vecchia Signora sarebbe Michele Besaggio, numero 10 e trascinatore della Primavera rossoblù.



Classe 2002, ottima visione di gioco e piede raffinato, Besaggio è considerato da molti osservatori uno dei talenti più promettenti del nostro calcio. Motivo per il quale il Grifone difficilmente vorrebbe privarsene. Una volontà che tuttavia non sembra spaventare la Juventus, pronta a presentare la sua offerta al club e al giocatore, convinta di poter allungare la propria colonia interna di ragazzi cresciuti nella cantera rossoblù.