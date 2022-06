Lunga intervista questa mattina sulle pagine de Il Secolo XIX per l'ormai ex capitano del Genoa,Il difensore campano, che lo scorso venerdì ha ufficialmente e consensualmente rescisso il contratto che ancora per un anno lo avrebbe legato ai rossoblù, ha spiegato al quotidiano: "Voglio fare chiarezza perché è giusto che sia così. Dopo Napolie avevo anche detto che i matrimoni si fanno in due.. A questo punto le possibilità erano due: o smettevo, e la società su questo è stata fantastica perché mi ha dato subito l’opportunità di restare".Un'eventualità che però non facevo ancora al suo caso: "Io me la sento ancora di giocare, quindi dovevo farlo da un’altra parte.Allora ho colto l'opportunità di andare al Toronto., l'ingaggio non è superiore di quello che prendevo al Genoa. La scelta è stata fatta insieme alla società, entrambi eravamo d'accordo e di questo devo solo dire grazie al Genoa. Mi ha dato la possibilità di scegliere“.Criscito ha poi ripercorso l'ultima sfortunata stagione del Genoa, descrivendo cosa non ha funzionato: "Tante cose.A livello personale, prima dell’infortunio, forse era la mia migliore stagione in rossoblù. C’è stata poi la storia del passaggio al Toronto di marzo che non mi ha aiutato. Sono stati mesi molto difficili”.Mesi difficili culminati per Criscito in quello che è a suo dire il momento peggiore della sua carriera: ". Ancora adesso ci sono gli sfottò da parte dei doriani, ma quello fa parte del gioco. Quel dolore però mi rimarrà per sempre.Sicuramente il gol contro l’Odense nel 2009 in Europa League ma anche il primo gol al mio ritorno al 93esimo contro la Lazio nel 2019. I momenti belli sono tanti,Infine una promessa:Insieme abbiamo deciso che quando tornerò avrò la possibilità di entrare in società. E di questo devo dire grazie ad Andres Blazquez e alla nuova società".