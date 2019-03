. Il fenomeno portoghese rientra oggi al Training Center della Continassa per avviare le cure, così da iniziare a capire l'entità della lesione ai flessori rimediata con la maglia del Portogallo. Come conferma La Gazzetta dello Sport, il rischio che CR7 non sia a disposizione almeno per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro lresta molto forte. Come racconta la Rosea, infatti, per questo genere di infortuni servono. La partita dell'Amsterdam Arena è fissata tra 13, il prossimo 10 aprile. E' una lotta contro il tempo, dunque, per provare a recuperare Ronaldo. E non solo: daa Sami, gli indisponibili purtroppo non mancano in casa bianconera.