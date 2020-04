Non c’è solo Paul Pogba tra i giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. Si preannuncia una rivoluzione nel reparto per la prossima stagione e la società sta monitorando da vicino anche Aouar del Lione oltre agli italiani Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli. Quattro profili su cui lavora il direttore sportivo Paratici in vista del mercato bianconero.