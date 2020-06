Cercasi scambio per Pjanic. La Juventus sta cercando il giusto incastro per piazzare il bosniaco sul mercato e il discorso con il Barcellona, secondo la Gazzetta dello Sport, è ancora in piedi: i bianconeri vorrebbero dare via l’ex Roma, che percepisce 7,5 milioni a stagione, per prendere Arthur, più giovane e con un ingaggio da 3,5/4 milioni.