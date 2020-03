I calciatori della Juve dicono sì al taglio degli stipendi, o almeno la maggior parte. Secondo Tuttosport, Giorgio Chiellini ha avuto diversi contatti telefonici in queste ore con tre senatori dello spogliatoio: Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo e Leo Bonucci. Chiellini si trova ancora al J Hotel dove ha passato i 14 giorni di isolamento domiciliare volontario inseguito alla positività di Daniele Rugani. La maggior parte dello spogliatoio bianconero si è detta d'accordo sulla decisione di tagliarsi lo stipendio anche se non tutti sono d'accordo e, come scrive La Gazzetta dello Sport, preferirebbero attendere che la situazione si definisca: vorrebbero insomma capire se si tornerà a giocare per valutare il danno delle società e contribuire di conseguenza.