La doppia sostituzione consecutiva di Cristiano Ronaldo, in particolare quella al minuto 55 della sfida vinta di misura dalla Juventus contro il Milan, continua a far discutere. Il fenomeno portoghese, che qualche giorno prima aveva lasciato il campo prima del fischio finale anche in Champions League contro la Lokomotiv Mosca, non fa quindi più parte degli "insostituibili" - a partita in corso, s'intende - di Maurizio Sarri fin qui in stagione. Sono ben nove coloro che non sono mai stati richiamati in panchina a partita in corso. Oltre ai più scontati Wojciech Szczesny e Gianluigi Buffon, è comunque la difesa a dominare la scena. Leonardo Bonucci ha giocato in tutte le 16 partite stagionali dal primo minuto, ma come lui non sono mai stati sostituiti Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt e Alex Sandro, che compongono con lui la difesa titolare nelle idee di Sarri. Giorgio Chiellini ha giocato l'esordio a Parma per intero, prima del grave infortunio al ginocchio, ma anche Merih Demiral e Daniele Rugani non sono usciti dal campo nelle tre partite - una per il turco due per l'ex Empoli - in cui sono stati chiamati in causa.