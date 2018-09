. Del resto non è un caso che durante l'ultima sessione - CR7 incluso, ma non unico protagonista - abbia speso più di tutti. La mano al portafoglio, con un occhio sempre ben puntato al bilancio, ai conti che non devono essere in rosso e al rispetto dei paletti posti dal Fair Play Finanziario. Mosse, acquisti e compravendite che più volte sono state lodate, in lungo e in largo, come i loro autori: Fabio Paratici e Beppe Marotta, senza dimenticarsi, sottolinea sempre proprio l'ad bianconero, di Pavel Nedved e Andrea Agnelli.