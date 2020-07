Se c'è un numero che spiega l'altalenante stagione di Maurizio Sarri alla Juve, è quello dei gol subiti dai bianconeri in campionato: ben 35.Poi, al massimo, 27. Per trovare un dato così negativo bisogna tornare indietro di quasi dieci anni: 2010/11, prima stagione dell'era Agnelli con Delneri in panchina. E se in Italia lo scudetto lo vince la miglior difesa c'è poco da stare allegri.