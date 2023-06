Ancora insieme, per un anno, fino al 2024. La Juventus non vuole lasciar partire Adrien Rabiot e ha offerto al francese il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un nuovo accordo, di dodici mesi, fino la termine della prossima annata calcistica (con la possibilità di prolungarlo), alle condizioni attuali, ovvero 7 milioni di euro netti, il massimo salariale, sfruttando il Decreto Crescita che quindi consentirebbe al club di dimezzare il costo del lordo. Secondo quanto scrive Tuttosport l'ex giocatore del Paris Saint-Germain non avrebbe chiuso la porta: a Torino si sente a casa, per questo ci sta pensando e darà una risposta entro pochi giorni.



RETROSCENA - ​Nella scorsa settimana la dirigenza della Juve ha portato avanti incontri e confronti di mercato, uno dei quali con la presenza di Massimiliano Allegri, che ha insistito sulla conferma di Rabiot, protagonista di una grande stagione, ricamata da 11 gol e 6 assist il 48 partite stagionali. Per Max il francese è un intoccabile, è uno dei pilastri sui quali costruire la Juve che verrà. Che salvo sorprese non giocherà in Europa, ma sarà in prima linea per vincere lo scudetto.