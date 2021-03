Giovanni Branchini, agente e intermediario nell'operazione che portò Douglas Costa alla Juventus, ha parlato a Sky Sport del futuro del brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco: "Douglas Costa ha un blasone, è un giocatore ambito. Oggi ho ricevuto un sondaggio dai Tigres in Messico, ma ha un ingaggio importante e non so cosa decideranno di fare lui, il suo agente e la Juventus a fine stagione".