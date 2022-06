La Juventus lavora al futuro di Moise Kean per provare ad evitare l'esborso dei 38 milioni previsti per l'obbligo di riscatto dall'Everton. Secondo la Gazzetta dello Sport il viaggio di Cherubini a Madrid aprirà una nuova opzione per la punta italiana che sarà proposta come contropartita all'Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro Morata.