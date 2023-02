AAA difensore cercarsi. Il caldo vento estivo spazzerà via alcune certezze del reparto difensivo della Juventus, che continuerà il suo processo di rinnovamento iniziato l'anno scorso con l'acquisto di Gleison Bremer. Oltre a Leonardo Bonucci, in scadenza nel 2024, ha ottime chance di conferma Danilo, per il quale è in piedi la trattativa per il rinnovo del contratto, mentre sulle teste di tutti gli altri difensori c'è un grosso punto di domanda. Da De Sciglio ad Alex Sandro, passando per Gatti e Rugani, per tutti c'è la possibilità concreta di fare la valigia.



COSTI OK - Saranno almeno un paio i volti nuovi, uno di questi - come raccontato da La Stampa - potrebbe essere Igor, difensore brasiliano classe 1998 legato alla Fiorentina fino al 2024. Alla Juve piace perché è polivalente, può infatti giocare centrale in una difesa a tre o a quattro e può fare il terzino (a Ferrara con la Spal ha fatto anche l'esterno sinistro di centrocampo). A questo vanno aggiunti i costi contenuti dell'investimento: in estate avrà solo dodici mesi di legame contrattuale la Viola e può partire per 8-10 milioni di euro. Luce verde anche per l’ingaggio. A Firenze guadagna circa 700 mila euro, una cifra più che ragionevole per le casse bianconere.