Una rivoluzione lenta. Vale per il campo e per il mercato. Sul rettangolo verde Maurizio Sarri sta cercando di dare la sua impronta tenendo in equilibrio le sue idee e le caratteristiche dei calciatori. Ed è proprio sul mercato cheIn batteria ne ha solo tre più l'adattato Cuadrado. Per questo Paratici sta cercando di allungare la coperta portando a Torino uno dei laterali più apprezzati dal tecnico bianconero: Emerson Palmeri.