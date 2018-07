La Juventus è al lavoro su un nuovo colpo di mercato in casa Fiorentina. No, non è Federico Chiesa anche se l'esterno italiano piace parecchio. L'obiettivo concreto, secondo quanto riportato da Tuttosport è il difensore centrale Nikola Milenkovic. Il club viola sta cercando con insistenza l'acquisto dalla Juventus di Marko Pjaca e potrebbe concedere una prelazione per il 2019 al club bianconero sul difensore classe '97..