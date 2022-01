Giorni caldissimi sul fronte del mercato per la Juventus: mentre è in via di definizione il maxi-affare Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, i bianconeri si stanno muovendo anche per tutelarsi a livello numerico in caso di partenza di Rodrigo Bentancur in direzione Aston Villa. Il nome sul taccuino della Vecchia Signora è quello di Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari, per il quale, come appreso da Calciomercato.com, è in programma nelle prossime ore un incontro con l'agente.



INTRECCI - Il meeting sarà volto a comprendere i margini di questa operazione, legata appunto a doppio filo all'uscita di Bentancur, piuttosto freddo rispetto all'ipotesi inglese anche se i contatti sono in corso. Inoltre, potrebbe entrare in ballo anche l'attaccante bianconero Kaio Jorge, bisognoso dello spazio che gli manca a Torino e utilizzabile come pedina di scambio nell'economia dell'affare Nandez. Il prestito del brasiliano, comunque, non è necessariamente legato a quello di Nandez, che, ricordiamo, la Juve vorrebbe con diritto di riscatto, mentre i sardi spingono per un'operazione onerosa a 2 milioni con obbligo condizionato a 15.