Qualcosa si muove per quanto riguarda il. Vi abbiamo raccontato del crescente interesse per Aurelien Tchouameni , centrocampista del Monaco e della nazionale e obiettivo numero uno dei bianconeri, nonché dell'occasione, il cui agente ha avuto contatti con il ds della Juve, Federico Cherubini.. E a centrocampo, fatti salvi (per motivi diversi) Locatelli, Bentancur e Arthur, per quanto riguarda gli altri c'è solo l'imbarazzo della scelta, alla voce 'possibili partenti'. Si va da, per finire con(e senza dimenticare gli esterni)., che si sta per affacciare sul mercato come nuova possibile superpotenza e che già da gennaio potrebbe iniziare a fare incetta di nuovi acquisti., fra prestazioni alterne, infortuni e una personalità che fatica a imporsi. Con quel fisico e con quella tecnica, si dice, dovrebbe fare sfracelli, ma quel momento non arriva mai, mentreper i bianconeri (arrivò a Torino nel 2019 a parametro zero), oltre che un risparmio, in caso di partenza, relativo al venir meno dell'annui che percepisce. Dal punto di vista tecnico, c'è da dire cheche ora nella Juve ha soprattutto per mancanza di alternative. Insomma, una cessione sarebbe un affare per tutti.