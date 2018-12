La Juventus continua a seguire Sergej Milinkovic-Savic sul mercato. Dopo l'offerta da 80 milioni di euro in estate alla Lazio, che ha rifiutato alzando la richiesta ben oltre i 100 milioni di euro, i bianconeri hanno i radar ancora accesi sul gioiello biancoceleste, reduce però da un avvio di stagione da incubo. La richiesta di Claudio Lotito è destinata a crollare e la Vecchia Signora potrebbe sfruttare una grande occasione di mercato per portare Milinkovic a Torino. Il rivale si chiama Beppe Marotta, ex direttore generale bianconero oggi amministratore delegato dell'Inter.