Sampdoria-Juventus è una partita speciale per Fabio Quagliarella, ex di turno e cercato invano dai bianconeri in questo mercato di gennaio. Secondo Tuttosport, in prospettiva futura i bianconeri stanno seguendo con interesse il centrocampista danese Mikkel Damsgaard. Così come fanno alcuni club della Premier League, Tottenham e West Ham su tutti.